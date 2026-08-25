ABD'nin Suriye kararı hakkında Türkiye'den açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır