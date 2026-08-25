HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD'nin Suriye kararı hakkında Türkiye'den açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye'den ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararı hakkında açıklama geldi.

ABD'nin Suriye kararı hakkında Türkiye'den açıklama: "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Strese bağlamayın! Bu belirtiler haşimato habercisi olabilirStrese bağlamayın! Bu belirtiler haşimato habercisi olabilir
Güvenpark'ta ön plandaydı! Ortaya çıkan detay gündem olduGüvenpark'ta ön plandaydı! Ortaya çıkan detay gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia! Tam 8 gün sonra oraya gitti

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Aylardır gizli olarak tutuluyordu! Netanyahu canlı yayında açıkladı

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Kocaelispor-Amedspor maçında tribünleri ayağa kaldıran an!

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

Sosyal medya fenomeni "Rıdvan Abi" tutuklandı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

5 ay önce evini satıp 1 kilo altın almıştı: İşte son yükselişten sonra kazancı

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.