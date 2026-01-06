ABD'nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir

ABD’de Beyaz Saray’ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller, Grönland’ın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini söyleyerek müttefik ülkeleri ve NATO’yu endişelendirdi. CNN’de katıldığı programda konuşan Miller, ABD’nin Grönland’ın geleceği konusunda askeri bir çatışmayla karşılaşmayacağını savundu ve Danimarka’nın ada üzerindeki egemenliğini sorguladı.

TRUMP'TAN DA BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Miller, Grönland’ın ABD ve NATO’nun Arktik bölgedeki güvenliği için kritik olduğunu belirterek, bu konunun uzun süredir Washington’un resmi tutumu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da daha önce benzer açıklamalar yaptığı hatırlatıldı.

İTTİFAK SONA EREBİLİR

Açıklamalar, Avrupa’da sınırların yeniden çizilebileceği endişesini artırırken, Danimarka’dan sert tepki geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland halkının ABD’ye katılmayı açık şekilde reddettiğini vurguladı ve bir NATO ülkesine yönelik olası askeri adımın ittifakı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRACAK

Anketlere göre Grönland halkının yüzde 85’i ABD’ye katılmaya karşı çıkıyor. Ada, 2009’dan bu yana Danimarka’dan bağımsızlık hakkına sahip olsa da ekonomik nedenlerle bu adımı atmıyor. Açıklamaların ardından Danimarka, Arktik bölgedeki savunma harcamalarını artıracağını duyurdu.