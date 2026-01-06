HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir

Trump'a yakın isimlerden Stephen Miller’ın Grönland’ın ABD’nin parçası olması gerektiğini vurguladığı sözleri büyük ses getirdi. Savunma, NATO ülkelerinde endişe yaratırken Danimarka’dan sert tepki geldi.

ABD'nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir
Çiğdem Sevinç

ABD’de Beyaz Saray’ın üst düzey isimlerinden Stephen Miller, Grönland’ın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini söyleyerek müttefik ülkeleri ve NATO’yu endişelendirdi. CNN’de katıldığı programda konuşan Miller, ABD’nin Grönland’ın geleceği konusunda askeri bir çatışmayla karşılaşmayacağını savundu ve Danimarka’nın ada üzerindeki egemenliğini sorguladı.

ABD nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir 1

TRUMP'TAN DA BENZER AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Miller, Grönland’ın ABD ve NATO’nun Arktik bölgedeki güvenliği için kritik olduğunu belirterek, bu konunun uzun süredir Washington’un resmi tutumu olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da daha önce benzer açıklamalar yaptığı hatırlatıldı.

ABD nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir 2

İTTİFAK SONA EREBİLİR

Açıklamalar, Avrupa’da sınırların yeniden çizilebileceği endişesini artırırken, Danimarka’dan sert tepki geldi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland halkının ABD’ye katılmayı açık şekilde reddettiğini vurguladı ve bir NATO ülkesine yönelik olası askeri adımın ittifakı sona erdirebileceği uyarısında bulundu.

ABD nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir 3

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRACAK

Anketlere göre Grönland halkının yüzde 85’i ABD’ye katılmaya karşı çıkıyor. Ada, 2009’dan bu yana Danimarka’dan bağımsızlık hakkına sahip olsa da ekonomik nedenlerle bu adımı atmıyor. Açıklamaların ardından Danimarka, Arktik bölgedeki savunma harcamalarını artıracağını duyurdu.

ABD nin yeni hamlesi beyaz adaya mı? Askeri hamle detayı: NATO ittifakı sona erebilir 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elif Kumal'ın aracında dikkat çeken detaylarElif Kumal'ın aracında dikkat çeken detaylar
Vaşaklar ile kurtlar arasındaki kovalamaca kameradaVaşaklar ile kurtlar arasındaki kovalamaca kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.