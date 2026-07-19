HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD ordusu, Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu

ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD ordusu, Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.

ABD ordusu, Irak ta İran İHA sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu 1

IRAK'TA 1 ABD ASKERİ ÖLDÜ: MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ

ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen açıklamada, kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 18 Temmuz'da kuzey Irak'ta düşürülen tek yönlü İran saldırı İHA'sına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği, olayda bir askerin de hafif yaralandığı bildirildi.

ABD ordusu, Irak ta İran İHA sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu 2

ÜRDÜN'DE DE 2 ABD ASKERİ SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan İran saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldıBakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı bahis soruşturması! 23 şüpheli için işlem başlatıldı
Navigasyon yanlış yönlendirdi bariyerlere çarptı: 1 yaralıNavigasyon yanlış yönlendirdi bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Asker Irak abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.