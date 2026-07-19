ABD ordusu, Irak'ta İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın imhasında bir askerin öldüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.

IRAK'TA 1 ABD ASKERİ ÖLDÜ: MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ

ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen açıklamada, kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 18 Temmuz'da kuzey Irak'ta düşürülen tek yönlü İran saldırı İHA'sına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği, olayda bir askerin de hafif yaralandığı bildirildi.

ÜRDÜN'DE DE 2 ABD ASKERİ SALDIRIDA ÖLMÜŞTÜ

CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan İran saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır