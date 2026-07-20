vivo X300 E resmen doğrulandı, çıkış tarihi belli oldu

Haftalardır devam eden söylentilerin ardından vivo, X300 E modelini resmen doğruladı. Şirket telefonun tasarımını, renk seçeneklerini ve bazı önemli özelliklerini de paylaştı.

VİVO X300 E'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

GSMArena'da yer alan habere göre X300 E 27 Temmuz’da Çin’deki satışa sunulacak. Telefon için ön siparişler şirketin resmî çevrim içi mağazası üzerinden alınmaya başlandı.

ÜÇ FARKLI RENK SEÇENEĞİ SUNULACAK

vivo X300 E; siyah, turuncu ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazda, periskop telefoto lens de dahil olmak üzere Zeiss markalı üçlü arka kamera kurulumunu barındıran kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor.

vivo ayrıca X300 E'nin 7200 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağını da doğruladı. Diğer özellikler henüz resmi olarak açıklanmadı.

SNAPDRAGON 8 GEN 5 İDDİASI

Daha önceki sızıntılar, vivo X300 E'nin 6,59 inç AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle geleceğini gösteriyor. Cihazın 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı sensör sunması bekleniyor.

Cihazın ayrıca 90W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği ve yaklaşık 203 gram ağırlığında olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.