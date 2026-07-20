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vivo X300 E resmen doğrulandı, çıkış tarihi belli oldu

Haftalar süren söylentilerin ardından vivo, X300 E modelini resmen doğruladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre telefon, 7.200 mAh bataryayla gelecek.

vivo X300 E resmen doğrulandı, çıkış tarihi belli oldu
Enes Çırtlık

Haftalardır devam eden söylentilerin ardından vivo, X300 E modelini resmen doğruladı. Şirket telefonun tasarımını, renk seçeneklerini ve bazı önemli özelliklerini de paylaştı.

VİVO X300 E'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

GSMArena'da yer alan habere göre X300 E 27 Temmuz’da Çin’deki satışa sunulacak. Telefon için ön siparişler şirketin resmî çevrim içi mağazası üzerinden alınmaya başlandı.

ÜÇ FARKLI RENK SEÇENEĞİ SUNULACAK

vivo X300 E; siyah, turuncu ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazda, periskop telefoto lens de dahil olmak üzere Zeiss markalı üçlü arka kamera kurulumunu barındıran kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor.

vivo X300 E resmen doğrulandı, çıkış tarihi belli oldu 1

vivo ayrıca X300 E'nin 7200 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağını da doğruladı. Diğer özellikler henüz resmi olarak açıklanmadı.

SNAPDRAGON 8 GEN 5 İDDİASI

Daha önceki sızıntılar, vivo X300 E'nin 6,59 inç AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle geleceğini gösteriyor. Cihazın 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı sensör sunması bekleniyor.

Cihazın ayrıca 90W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği ve yaklaşık 203 gram ağırlığında olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Vivo telefon
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