ABD Orta Doğu'ya 3'üncü uçak gemisini konuşlandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George H.W. Bush uçak gemisinin kendi sorumluluk alanına vardığını duyurdu. USS George H.W. Bush uçak gemisi, ABD’nin Orta Doğu’ya konuşlandırdığı 3’üncü uçak gemisi oldu.

Mustafa Fidan

ABD, İran’a yönelik saldırılarda kullandığı USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford'un ardından USS George H.W. Bush uçak gemisini de Orta Doğu’ya konuşlandırdı.

ABD GEMİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "USS George H.W. Bush, 23 Nisan'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Hint Okyanusu'nda seyrediyor" ifadelerini kullanarak geminin bir fotoğrafını paylaştı.

ABD, daha önce USS Gerald R. Ford'u Kızıldeniz’e, USS Abraham Lincoln’ü ise Umman Denizi’ne konuşlandırmıştı.

