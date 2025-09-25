ABD savaş uçakları Alaska açıklarında 4 Rus uçağına karşı havalandı

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı kaydedildi. Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi” ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği belirtilen açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği aktarıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır