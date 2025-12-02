HABER

Trump'tan Venezuela açıklaması! "Çok yakında başlıyor" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela açıklaması geldi. Trump, "O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi Venezuela topraklarına da saldırı yapacağız" dedi. Kara saldırısı için Trump çok yakında ifadesini kullandı.

Recep Demircan

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Trump, ABD ordusunun Venezuela üzerinde artırdığı baskıyı ve Karayipler bölgesinde "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen" botlara yönelik saldırıları değerlendirdi. Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını anlatan Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini belirtti.

"ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Trump, "Venezuela açıklarındaki o gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi Venezuela topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var, sanırım yüzde 90'ından fazlasını yok ettik." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Karadan da bu saldırıları başlatacağız, biliyorsunuz, karada saldırı çok daha kolay. Onların kullandıkları rotaları biliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, nerede yaşadıklarını biliyoruz ve çok yakında buna da başlayacağız. Bunu uyuşturucuları üreten ve ülkemize satan herkes bu saldırıya maruz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha tekrar eden Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savundu.

02 Aralık 2025
