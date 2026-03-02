HABER

ABD savaşın yeni görüntülerini yayınladı! İran'ın jetleri ve İHA’ları böyle vuruldu

ABD – İran savaşında karşılıklı saldırılar devam ederken yeni görüntüler yayımlandı. ABD, İran’a yönelik düzenledikleri hava operasyonlarının görüntülerini peş peşe paylaştı. Savaş uçakları, İHA’lar ve balistik füze kapasitesinin hedef alındığı saldırılara ilişkin yapılan açıklamada “tehdit ortadan kaldırılıyor, operasyonlar sürüyor” mesajı verildi. ABD’nin bu hamlesi sonrası İran’ın vereceği karşılık nasıl olacak? Tüm dünya savaştan gelen son dakika görüntüleri ve haberleri konuşuyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken savaş tüm Orta Doğu’yu da etkisi altına aldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD savaşın yeni görüntülerini yayınladı! İran ın jetleri ve İHA’ları böyle vuruldu 1

ABD, İRAN’IN BALİSTİK FÜZE YETENEKLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

CENTCOM, günün erken saatlerinde İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

ABD savaşın yeni görüntülerini yayınladı! İran ın jetleri ve İHA’ları böyle vuruldu 2

Kaynak: İHA

