ABD savaşın yeni görüntülerini yayınladı! İran'ın jetleri ve İHA’ları böyle vuruldu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken savaş tüm Orta Doğu’yu da etkisi altına aldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise İran’ı hedef alan saldırılarla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CENTCOM, İran’ın savaş uçaklarının ve İHA’larının vurulduğu hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Yapılan kısa açıklamada, "ABD güçleri, İran rejiminin oluşturduğu yaklaşan tehditleri ortadan kaldırmak için cesur adımlar atıyor. Saldırılar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD, İRAN’IN BALİSTİK FÜZE YETENEKLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

CENTCOM, günün erken saatlerinde İran’ın balistik füze yeteneklerini hedef alan saldırıların görüntülerini yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yaymasının on yıllardan bu yana ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturduğu savunularak, "Şimdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır