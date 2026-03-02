HABER

İran'dan yeni açıklama: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

ABD ve İsrail'in saldırında İran dini lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesi hala dünya gündeminde. Buna rağmen gece boyu birçok noktada da patlamalar meydana geldi. ABD ile İran'ın masaya oturup oturmayacağı tartışmaları yaşanırken İran'dan çok net bir açıklama geldi.

Orta Doğu son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. ABD ve İsrail 3 gün önce İran'ı vurdu. İran'ın dini lideri Hamaney ve çok sayıda üst düzey yönetici hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

"MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ"

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

TRUMP'A TEPKİ

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.
