ABD Savunma Bakanlığı'nın adı resmen Savaş Bakanlığı oldu! Trump imzaladı: "Dünya savaşlarında da adı böyleydi"

ABD Savunma Bakanlığının adı resmen Savaş Bakanlığı oldu. ABD Başkanı Donald Trump, değişikliği öngören kararnameyi imzaladı.

"DÜNYA SAVAŞLARI DÖNEMİNDE ADI SAVAŞ BAKANLIĞIYDI"

ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı yapma fikrini daha önce şu sözlerle duyurmuştu; "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor." şeklinde konuşmuştu.

(AA)

