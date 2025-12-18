HABER

ABD Senatosu'ndan Isaacman'a onay: Ünlü milyarder NASA'nın başına getirildi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğüne aday gösterilen Jared Isaacman, Senato'dan onay alarak NASA'nın yeni direktörü oldu.

Enes Çırtlık

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 67 "evet" oyu alan Isaacman, böylece NASA'nın yeni direktörü olmaya hak kazandı.

ABD BAŞKANI TRUMP ADAY GÖSTERMİŞTİ

Isaacman, Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasında giderek artan anlaşmazlık nedeniyle mayıs ayında ilk adaylığı geri çekildikten sonra, geçen ay Trump tarafından yeniden aday gösterilmişti.

NASA'nın 15. direktörü olarak Isaacman, devam eden Ay ve Mars keşif girişimlerini, derin uzay bilim misyonlarını ve ticari ve uluslararası ortaklarla işbirliklerini denetleyecek.

NASA
