ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı Türkiye'de yakalandı!

ABD’de 3,7 milyar dolarlık Medicare dolandırıcılığı planının organizatörlerinden biri olmakla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi’nin Türkiye’de yakalanarak ABD’ye götürüldüğü açıklandı. FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hilmi’nin, “ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biri” kapsamında suçlandığını belirtti.

ORTAK ÇALIŞMAYLA YAKALANDI

Patel, Hilmi’nin Mayıs 2025’ten bu yana firari olduğunu kaydederek, FBI Miami birimi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki ortakların çalışmasıyla yakalandığını duyurdu.

"FİRARİYDİ AMA..."

Patel açıklamasında, “İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare’i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025’ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık” ifadelerini kullandı.

TOM BARRACK'A AYRI PARANTEZ AÇTI

Hilmi’nin “yabancı ülkeden teslim süreci” sonrasında ABD’ye getirildiğini belirten Patel, şüphelinin Miami’de yargı önüne çıkarılacağını bildirdi.

Patel, operasyon nedeniyle FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’deki yetkililere teşekkür etti. Ayrıca Büyükelçi Tom Barrack’ın süreçte önemli rol oynadığını belirterek, “Bu dosya onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan tamamlanamazdı” dedi.

VANCE DE PAYLAŞTI

FBI Direktörü Patel’in açıklamasını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya hesabından alıntıladı.

Vance paylaşımında, “3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planı, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biri. Bu dolandırıcı Mayıs 2025’te Türkiye’ye kaçtı ancak ABD’li yetkililer onu Miami’ye geri getirdi. Amerikan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle adalet önüne çıkacak” dedi.

Vance, paylaşımının devamında, “Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR ZAFER"

Patel, operasyonu FBI’ın dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarında “büyük bir zafer” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance’in liderliğindeki Beyaz Saray görev gücüne de dikkat çeken Patel, Trump yönetiminin Amerikan vergi mükelleflerinden çaldığı iddia edilen kişilerin nerede saklanırsa saklansın yakalanacağı mesajını verdiğini söyledi.