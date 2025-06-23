ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı! 22 il detayı dikkat çekti

İsrail-İran savaşı, bölgesel bir çatışmadan küresel bir gerilime dönüşüyor. Günlerdir süren çatışmalara ABD de doğrudan müdahil oldu. ABD ordusu, İran’ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo, Natanz ve İsfahan'ı hedef aldı. Sığınak delici bombalarla gerçekleştirilen saldırılar, ABD’nin resmen İsrail’in başlattığı savaşa dahil olduğu anlamına geliyor. Bu saldırılar, bölgedeki tansiyonu en üst seviyeye taşırken, uluslararası güvenlik dengelerinde de önemli bir kırılma yarattı.

ABD'DEN TÜRKİYE UYARISI

Saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’deki Amerikan vatandaşları ve personeli için yeni bir güvenlik uyarı listesi yayınladı. Paylaşılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiştir.

Kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir."

ABD VATANDAŞLARINA TALİMAT VERİLDİ

Açıklamada Türkiye'deki ABD vatandaşlarına şu talimatlar da verildi;

-Dikkat çekmemeye çalışın.

-ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun ve tetikte olun.

-Protesto ve gösterilerin yapıldığı alanlardan uzak durun.

-Yerel yetkililerin talimatlarını izleyin.

-Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

-Acil durumlar için bir plan hazırlayın.

İŞTE O 22 İL

ABD'nin seyahat uyarısında belirtilen 22 il ise şu şekilde;

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.