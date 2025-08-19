HABER

ABD Ukrayna'ya asker mi gönderecek? Beyaz Saray duyurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da savaşı sona erdirmek için görüşmeler sürüyor. ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermek istediğini açıklamıştı. Beyaz Saray bugün “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya barış görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ASKER GÖNDERİLMEYECEK"

Leavitt, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibine Avrupa ile iş birliği yapma talimatı verdiğini belirtti. Leavitt, “Başkan, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmeyeceğini kesin olarak ifade etti. Ancak koordinasyon ve Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlama konusunda elbette yardımcı olabiliriz” dedi.

"DOĞRUDAN DİPLOMASİ YÜRÜTMESİNİ İSTİYOR"

Rusya ve Ukrayna liderleri arasında önümüzdeki günlerde direkt bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Leavitt, “Başkan, her zaman bu savaşta bu iki ülke tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken anlaşmazlık alanları olduğunu söyledi. Bu nedenle bu iki ülkenin doğrudan diplomasi yürütmesini istiyor” diye konuştu.

Leavitt, Trump’ın her iki tarafın da ne istediğini ve nelerden vazgeçmek zorunda kalacağını anladığını aktararak, Putin'in de Zelenskiy'nin de birlikte masaya oturmaya istekli olduklarını bu nedenle her iki taraftan da ilerleme gördüklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

