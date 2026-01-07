HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD, uluslararası sularda "Sophia" adlı petrol tankerine el koydu

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen bir müdahalede herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı tankere el konulduğunu açıkladı.

ABD, uluslararası sularda "Sophia" adlı petrol tankerine el koydu

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bir gemiye daha el konulduğunu açıkladı. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, şafak vaktinde ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen operasyonda herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı "gizli filo" tankerinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğü belirtilirken, ABD Sahil Güvenlik güçlerinin nihai işlemler için ABD'ye kadar refakat ettiği aktarıldı. SOUTHCOM ayrıca müdahale anlarının görüntülerini de paylaştı.

ABD, uluslararası sularda "Sophia" adlı petrol tankerine el koydu 1

"ABD, İKİ GİZLİ FİLO TANKERİNE EL KOYDU"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz saatlerde ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulmasına da değinerek, "ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur" ifadelerini kullandı.

Noem, son incelemelerine göre el konulan gemilerin Venezuela'da demir aldıklarını veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Noem, Bella 1 gemisinin takibinin haftalardır devam ettiğinin altını çizerek, geminin kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiği vurgularken, ABD Sahil Güvenliği'ne ait "USCGC Munro" gemisinin mürettebatını kutladı.

ABD, uluslararası sularda "Sophia" adlı petrol tankerine el koydu 2

GEÇTİĞİMİZ AY ROTASINI VE ADINI DEĞİŞTİRİP ABD MÜDAHALESİNDEN KURTULMUŞTU

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.
Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karadeniz’de isabet alan petrol tankeri İnebolu'da demirlediKaradeniz’de isabet alan petrol tankeri İnebolu'da demirledi
ABD ile Rusya karşı karşıya' 'Hayalet filo' gemilerine el koydularABD ile Rusya karşı karşıya' 'Hayalet filo' gemilerine el koydular
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gemi Tanker abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.