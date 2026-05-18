ABD ve İsrail yoğun hazırlık yapıyor iddiası! İran'a saldırı için tarih verildi

Amerikan medyasında Orta Doğu'daki savaşa yönelik önemli bir iddia gündeme geldi. ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıların en erken bu hafta içinde olmak üzere yeniden başlatılması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan iki Orta Doğu yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama olasılığını ele aldığı öne sürüldü.

"PLANLAMA YAPILDI" İDDİASI

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıların "gelecek günlerde yeniden başlayabileceği ihtimaline yönelik planlamalar yaptığı" savunuldu.

TARİH VERİLDİ: "EN ERKEN BU HAFTA"

İsmi açıklanmayan iki Orta Doğu yetkilisinin görüşlerine yer verilen haberde, "ABD ile İsrail'in, İran'a karşı saldırıların en erken bu hafta yeniden başlaması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık yaptığı" iddia edildi.

Haberde ayrıca, askeri analistlerin, ABD ve İsrail'in İran'a yeniden havadan saldırmasının bu ülkeyi ABD taleplerini kabul etmeye zorlamasının olası olmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
