ABD-Venezuela arası doğrudan uçuşlar yeniden başladı

ABD ile Venezuela arasındaki doğrudan ticari uçuşlar 7 yıllık aranın ardından bugün yeniden başlarken, ilk uçuş Miami'den Caracas'a gerçekleştirildi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından yeni yönetimle ilişkilerini güncelleyen Washington, bu ülkeye yönelik ticari uçuşları yeniden başlattı.

Yaklaşık 7 yılın ardından ilk kez bugün yapılan uçuşla ABD ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi ve ticari ilişkilerin artması bekleniyor.

Miami Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle sabah 10.16'da kalkan American Airlines'a ait yolcu uçağının yerel saatle 13.36'da Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na ineceği ve akşam saatlerinde Miami'ye döneceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Yaklaşık 7 yıl boyunca ABD ile Venezuela arasında doğrudan ticari uçuş yoktu. Bugün, bu durum Başkan (Donald) Trump döneminde değişiyor. Miami-Caracas uçuşları yeniden başladı." mesajını paylaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da otomobilde 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildiAdana'da otomobilde 20 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Son dakika | MHP'de kritik tarih belli oldu! Olağan Kurultay için geri sayımSon dakika | MHP'de kritik tarih belli oldu! Olağan Kurultay için geri sayım

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

