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  4. ABD'yi vuran hortumda bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi!

ABD'yi vuran hortumda bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 18:31
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ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.

ABD'yi vuran hortumda bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi!

ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.

4 EYALETTE 280 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Kentucky'de bir kilise yıkıldı. Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas'ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hortum abd
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