ABD yönetimi, 2026'da kabul edeceği mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlandıracak

ABD yönetimi, 2026 mali yılında önceki yılların aksine ülkeye kabul edilecek mülteci sayısını 7 bin 500 ile sınırlı tutacağını ilan ederken, bu mültecilerin büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği iddia edildi. Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.

ABD yönetiminin mülteci sayısıyla ilgili resmi duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna açıklandı. Buna göre, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde yıllık 125 bin olan ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı, 2026 mali yılı için sadece 7 bin 500 ile sınırlandırıldı.

2026 YILINDA YALNIZCA 7 BİN 500 MÜLTECİ

Açıklamada, 2026 mali yılında sadece 7 bin 500 mültecinin ABD'ye kabul edilmesinin "insani kaygılarla gerekçelendirildiği ve ulusal çıkarlara uygun olduğu" belirtildi.

BIDEN DÖNEMİNDE YILLIK 125 BİN MÜLTECİ SINIRI AŞILMIŞTI

Öte yandan ABD medyası, bu mültecilerin büyük bölümünün Güney Afrika'dan ABD'ye kabul edileceğini ve çok az sayıda mültecinin farklı ülkelerden alınacağını iddia etti.

Önceki Joe Biden yönetimi döneminde ülkeye kabul edilen mülteci sayısı 125 bini bulmuştu. Cumhuriyetçi Donald Trump ise seçim kampanyasında söz konusu mülteci sayısını ciddi ölçüde azaltacaklarını ifade etmişti.

(AA)

30 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
