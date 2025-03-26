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ABD Yüksek Mahkemesi, "hayalet silahların" kayıt altına alınmasının öngörüldüğü düzenlemeyi onayladı

26.03.2025 20:01
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ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Joe Biden yönetiminin “hayalet silah” olarak adlandırılan seri numarası bulunmayan toplama silahların kayda alınması düzenlemesini onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, "hayalet silahların" kayıt altına alınmasının öngörüldüğü düzenlemeyi onayladı

Mahkemedeki oylamada 7 yargıç düzenlemenin onaylanması lehinde oy kullanırken, yargıçlar Clarence Thomas ve Samuel Alito düzenlemeye muhalif kaldı.

Mahkeme, Biden yönetiminin “hayalet silah” olarak adlandırılan seri numarası olmayan toplama silahların kayda alınması düzenlemesini onayladı.

Karara göre, hayalet silahların, takip edilebilmesi için numaralandırılması ve kayıt altında tutulması gerekiyor.

Biden yönetimi, 27 Temmuz 2023'te "hayalet silahlar" olarak tanımlanan ve kolluk kuvvetlerinin izini sürmekte zorlandığı özel yapım ateşli silahların kayıt altına alınmasına karar vermişti.

Bazı gruplar bu düzenlemeye itiraz ederek dava açmış, alt mahkeme itirazları kabul ederek düzenlemeyi iptal etmişti.

Biden yönetimi de iptal kararının kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, temyiz süreci devam ederken 9 Ağustos 2023'te düzenlemenin yeniden yürürlüğe girmesini onaylamıştı.

ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosunun hazırladığı bir çalışmada, seri numarası bulunmayan "hayalet silahların" 2017'de 1700 civarında olan suç mahallerinde kullanım sayısının 2023'te 27 bine çıktığı belirtildi.

Bu silahlar, polisin suçta kullanılan silahları izlemesine olanak tanıyan seri numaraları olmayan özel yapılmış ateşli silahlar. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
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