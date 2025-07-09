HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın federal iş gücünü azaltma planının önünü açtı

ABD Yüksek Mahkemesinin verdiği son karar, Başkan Donald Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açtı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın federal iş gücünü azaltma planının önünü açtı

Yüksek Mahkeme, aldığı kararla, kritik devlet hizmetlerinin kaybedileceği ve "yüz binlerce federal çalışanın işsiz kalacağı" yönündeki uyarılara rağmen Trump'ın federal iş gücünü azaltma hedefine ulaşmasını kolaylaştırdı.

Mahkeme üyeleri, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) öncülüğündeki iş gücünü azaltma çabalarını geçici şekilde durduran alt mahkeme kararlarının geçersiz olduğu yönünde görüş ortaya koydu.

DOGE çalışanlarının teftişi sonrası ABD'de, on binlerce federal çalışan işten çıkarılmış veya zorunlu izne ayrılmak zorunda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump ın federal iş gücünü azaltma planının önünü açtı 1

FEDERAL İŞ GÜCÜNDE ÖNEMLİ KESİNTİLER

ABD Bölge Yargıcı Susan Illston, mayıs ayında, Trump yönetiminin federal iş gücünde önemli kesintiler yapmak için "Kongre onayına ihtiyacı olduğu" yönündeki kararını bildirmişti.

Ayrıca San Francisco bölge mahkemesi yargıcı William Alsup, işten çıkarılan federal çalışanların "derhal işine geri dönmesi" talimatını vermişti.

BİRÇOK KURUM VE ALANI ETKİLEYECEK

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor. Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı da bu kapsamda bulunuyor.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grok hakkında soruşturma başlatıldı!Grok hakkında soruşturma başlatıldı!
15 Temmuz'da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak15 Temmuz'da bazı toplu taşımalar ücretsiz olacak

Anahtar Kelimeler:
mahkeme abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey bir anda oldu! Boğaz ağrısı için gitti, hayatını kaybetti

Her şey bir anda oldu! Boğaz ağrısı için gitti, hayatını kaybetti

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki

Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Como Galatasaray'ın yıldızını listesine aldı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı...

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

CHP lideri Özel tutuklama haberini canlı yayında aldı! "Eyvah"

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

Büyükerşen'in vakfına kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.