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Abdestsiz kurban kesilir mi? Diyanet'e göre abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı'nda vacip olan kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirmek isteyenler bu ibadeti gerçekleştirirken dikkat etmesi gereken konuları araştırır. Kurban kesimi, İslam dininde oldukça önemli görülen ibadetlerden birisidir. Fakat kurban kesmenin bazı şartlarına uymak gerekir. Bunlar arasında olan "kurban keserken abdest olmak gerekir mi?" sorusuna da binlerce kişi yanıt aramaktadır. Peki, abdestsiz kurban kesilir mi?

Abdestsiz kurban kesilir mi? Diyanet'e göre abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?
Defne Vera Şahin

Kurban ibadeti akıl sağlığı yerinde, ergen olmuş, dini açıdan zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan her Müslümanın yerine getirmesi gereken mali bir ibadet şeklidir. İslam aleminin belirli simgesi ve şiarı olarak görülen ibadetlerden biri olarak yüzyıllardır devam ettirilen ibadetler arasında yer alır. Ülkemizin dini yaşamında da önemli bir yer tutar. Kurban kesim işlemleri, bayram namazı kılınan bölgelerde namazın ardından, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Kurban kesimi hakkında merak edilen detaylardan biri de kurbanı kesecek olan kişinin abdestli olup olmaması şartıdır.

Diyanet'e göre abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?

İnsanlık tarihi boyunca inançların öne çıktığı hemen her dönemde kurban ibadeti mevcut olmakla beraber dini farklılara göre şekil ve amaç açısından değişiklikler bulunur.

İslam’ın kutsal kitabı olan Kur'an-Kerim'de Hz. Adem’in (a.s) iki oğlunun Allah’a kurbanlık sunduklarından bahsedilir. (el-Mâide 5/27); Bir başka ayette ise ilâhi dinlerin hepsinde kurban ibadetinin yer aldığına işaret edilir. İslâm dinindeki kurbanın hükmüyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Peygamber’in (s.a.v) sünnetinde de önemli söylemler yer almış, bu konuda belirtilen fıkıh kültüründe de konu hakkında detaylı bilgi ve kurallar derlenmiştir.

Kurban toplum içerisinde kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatını güçlendiren ve sosyal adaletin sağlanması açısından önemli görülen bir ibadet türüdür. Diğer ibadetlerde olduğu gibi kurbanın da uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi belli şartlara tabiidir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi?" sorusuna verdiği cevap şu şekildedir:

"Kurban ibadeti, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Kurban ibadetinin geçerli olması için kesenin abdestli olması şartı yoktur. Bununla birlikte kurban Allah’a yakınlaşma aracı olduğu için bu ibadeti yerine getirirken abdestli olmak daha faziletlidir."

Kurbanlık hayvanı kesecek olan kişinin abdestli olması şart olmamakla beraber kurban bir kurbet yani Allah’a yakınlaşma niyetiyle yapıldığı için kesenin abdestli olması daha faziletli olarak kabul edilir. Öte yandan İslam’da abdest uygulaması ibadetlerin başında bulunur. Bu uygulamanın yerine getirilmesi bedensel ve ruhsal yenilenmenin sembolü olarak kabul edilir.

Abdest alınması inançlı bir kişinin Allah'a yakınlaşma ve ibadetlerini daha içten bir şekilde yerine getirme amacını ortaya koyar. Abdest, ruhsal arınmayı da simgeler. İslam inancına göre, abdest almak bireyi günahlarından arındırır ve gerçekleştireceği ibadetlerin daha makbul olmasını sağlar.

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Kurban Bayramı abdest diyanet kurban
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