Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener ile ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dava dosyasına geldiğini belirtti. Ardından mahkeme başkanı esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

BEDİRHAN ŞENER HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcı, mütalaasında Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini ifade etti. Sanık Şener'in, 'üst soya karşı kasten öldürme', 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DAVA ERTELENDİ

Sonraki duruşma 27 Şubat'a ertelendi.

Kaynak: İHA