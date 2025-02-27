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Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 14:19
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31 Temmuz'da meydana gelen olayda Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener anneannesi Leyla Çetiner'i öldürmüştü. Türkiye'de gündem olan olayda Bedirhan Şener'e müebbet hapis cezası verildi. Mahkemede konuşan Şener anneannesi için, "Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’den kendisini alıp buraya ben getirdim. Anneannemi kasten öldürmedim." ifadelerini kullandı.

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi.

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CİNAYETİ 31 TEMMUZ'DA İŞLEDİ

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, geçen yıl 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti. Leyla Çetiner, hayatını kaybetti. Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

"ÜST SOYA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME"

Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi tarafından düzenlenen raporda cezai sorumluluğunu etkileyecek mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığı bulunmadığı belirtilen Şener hakkında, dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmada savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın anneannesi Leyla Çetiner'i öldürmesi nedeniyle 'üst soya karşı kasten öldürme', annesi Berrin Şener'i öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle de 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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'DÜNYAA EN SEVİDİĞİM İNSANLARDAN BİRİDİR'

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı tekrar ettiğini beyan etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair yeniden rapor alınmasını talep etti. Sanık Bedirhan Şener ise mütalaaya karşı, "Sayın heyet, anneannem dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’den kendisini alıp buraya ben getirdim. Anneannemi kasten öldürmedim, annemi de öldürmeye teşebbüste bulunmadım. Beraatımı ve tahliyemi isterim" dedi.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeni rapor talebini reddederek, kararı açıkladı. Sanık Şener hakkında, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. Sanığın, annesi Berrin Şener'i öldürmeye teşebbüs ettiği ettiğine yönelik suçlamada ise delil yetersizliğinden beraatına karar verilirken, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verilip, bu hükmün açıklanması geri bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Abdullatif Şener
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