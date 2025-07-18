Abdurrahman Tutdere'nin yerine Adıyaman'da başkanvekili belli oldu! Bazı AK Partililer de destek verdi

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında 5 Temmuz'daki operasyon dalgasında gözaltına alınan Adıyaman belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden alınmıştı.

TUTDERE EV HAPSİNDE

Ev hapsinde olan Tutdere'nin yerine başkanvekilinin belirlenmesi için Adıyaman Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ CHP'NİN ADAYI UFUK BAYIR OLDU

Seçimin ilk turunda CHP grubunun adayı Ufuk Bayır 22 Oy aldı. AK Parti Adayı Ekrem Çadır 9 oyda kaldı.

AK PARTİLİ BAZI İSİMLER DE CHP'NİN ADAYINA OY VERDİ

Seçimde YRP ve AK Partili adayların da CHP'nin adayına oy verdiği dikkat çekti.

BAYIR'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."