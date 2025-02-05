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  4. Ablasının eşi "Seni sevmiyorum, evime gelme" deyince husumet besledi... İlk fırsatta dükkan basıp eniştesini karnından vurdu!

Ablasının eşi "Seni sevmiyorum, evime gelme" deyince husumet besledi... İlk fırsatta dükkan basıp eniştesini karnından vurdu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.02.2025 10:39
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Güneşe bile ateş edilen o şehir Adana'da ilginç bir olay daha yaşandı. Ablasının eşi "Seni sevmiyorum, evime gelme" deyince çıldırdı. Bu sözlerden sonra husumet besleyen 20 yaşındaki Şeyhmus Başçı, dükkana girdikten sonra eniştesinin karnına 'beni nasıl sevmezsin' kurşunu sıktı.

Ablasının eşi "Seni sevmiyorum, evime gelme" deyince husumet besledi... İlk fırsatta dükkan basıp eniştesini karnından vurdu!

Adana'da gerçekleşen olay, 2 Şubat'ta Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Başçı, kendisine, "Seni sevmiyorum, evime gelme" diyen ve bu nedenle husumet beslediği eniştesi Murat E.'nin bakkal dükkanına gitti.

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KARNINDAN VURDU

Yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyerek dükkana giren 20 yaşındaki Şeyhmus Başçı, tabanca ile karnından vurduğu 41 yaşındaki eniştesi Murat E.'yi yaraladı. Başçı olay yerinden kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAMIŞ

Murat E. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı.

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'GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM'

Sorgusunda, güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, "Görüntülerdeki ben değilim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başçı, tutuklandı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Adana kurşun dükkan enişte
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