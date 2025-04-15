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Aç kalan tavşanlar fidanları kemirdi! Meyve bahçeleri zarar gördü

Erzincan’da yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları meyve bahçelerine zarar verdi.

Aç kalan tavşanlar fidanları kemirdi! Meyve bahçeleri zarar gördü

Erzincan’da zorlu geçen kış şartları ve son yılların en yoğun kar örtüsü yaban hayvanlarını da zorladı. Erzincan merkeze bağlı Karatuş Köyü’nde kış döneminde 1 metreye ulaşan yoğun kar örtüsü oluştu. Günlerce kar örtüsü altında kalan köyde aç kalan tavşanlar 2-3 yaşındaki fidanlardan kurulan elma bahçelerine zarar verdi.
Karatuş Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Süleyman Arslan, bahar aylarının gelmesiyle birlikte gittiği elma bahçesinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Köydeki elma bahçesine giden Süleyman Arslan, bahçedeki 175 elma fidanının gövdelerinin yabani hayvanlar tarafından kabuklarının kemirildiğini gördü.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne ulaşan Süleyman Arslan, bahçesindeki durumu anlatarak yardım istedi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatuş Köyü’ne giderek bahçede gerekli incelemelerde bulundular. Yapılan incelemelerin ardından yoğun kar örtüsüne maruz kalan bölgede, tavşanların ot bulamadıkları için genç ağaçların kabuklarını kemirmek zorunda kaldıkları belirlendi. Süleyman Arslan’ın bahçesinde bulunan ağaçlar için yapılabilecek işlemleri anlatan ekipler, zorlu kış şartlarında zaman zaman bu tür olayların yaşandığını ifade ettiler.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kış
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