Aç karnına limonlu su içmenin faydaları nelerdir? Aç karnına limonlu su içmek neye iyi gelir?

Her gün belirli bir oranda su tüketmenin sağlık alanında önemli yararları vardır. Kimi insanlar suyu tek başına içmeyi sevmediğinden içine aromatik bir lezzet veren çeşitli meyveler ilave edebilmektedir. Bu meyvelerden biri şifa kaynağı olarak da bilinen limondur. Limon meyvesi su ile buluştuğunda ortaya limonlu su denilen bir içecek çıkmaktadır. Limonlu suyunu sabahları aç karnına içmenin başta bağışıklık güçlendirici etkisi olmakla beraber daha pek çok faydası vardır.

Aç karnına limonlu su içmenin faydaları nelerdir?

Limon meyvesi C vitamini yönünden çok zengin bir meyve türü olarak bilinmektedir. Pek çok kişide C vitamini eksik olduğundan limon ile bunu telafi etmek mümkün olabilmektedir. Bu vitaminin yanı sıra B5 vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini gibi vitaminleri de bünyesinde barındırmaktadır. Limonda ayrıca folat, potasyum gibi mineraller de mevcuttur. Su ise organların fonksiyonlarının korunmasında büyük bir etkiye sahiptir.

Limon ile su bir araya geldiğinde ortaya sayısız faydalar sunan limonlu su karışımı çıkmaktadır. Limonlu su karışımı özellikle yaz döneminin sıcak günlerinde ferahlamak için de tüketilen bir içecek çeşididir. Limonlu su genellikle aç karnına tüketilmesi önerilen içecek türlerinden biridir. Kalori miktarı epey düşük olan bu içeceğin içeriğinde aynı zamanda antioksidan maddesi de yer almaktadır. Bu bağlamda aç karnına limonlu su içmenin faydaları şu şekildedir:

Limon başlı başına bir C vitamini deposu olduğundan bağışıklığın güçlenmesinde büyük bir rol oynar.

İçerdiği vitaminlerden kaynaklı özellikle kış döneminde görülen soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklara yakalanma oranını büyük ölçüde düşürür.

Su içme alışkanlığı olmayan kişiler için alternatif bir içecek seçeneğidir.

Limon meyvesinin bünyesinde bulunan sitrik asit, mide rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu asidin böbrek taşı oluşumunu engelleyici özelliği bulunmaktadır.

Aç karnına tüketilen limonlu su güçlü bir antioksidan etkisi yaratmasından kaynaklı sağlıklı hücrelerin hasar görmesini engelleyebilmektedir.

Aç karnına limonlu su içmek güne daha zinde başlanılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Karaciğer organında biriken zararlı toksinlerin daha kolay dışarı atılmasında etkin bir rolü vardır.

Ağız içerisinde biriken bakterilerin azalmasını destekleyici niteliği mevcuttur.

Limon suyunun içerisinde bol miktarda C vitamini mevcut olmasından dolayı kolajen üretici bir etkiye sahiptir. Bu özelliğinin cilt sağlığına olumlu etkileri bulunmaktadır.

Kan basıncı değerlerinin düzenlemesinde etkili olduğu söylenmektedir. Aç karnına limonlu su içmek neye iyi gelir?

Sabahları güne bir bardak limonlu su içerek başlamak, vücuda enerji vermekle birlikte bağışıklık sistemini de olumlu yönde etkiler. Limonlu suyun hazırlanışı son derece pratiktir. 1 bardak kadar suyun içine yarım limonun suyu sıkılarak hazırlanabilmektedir.

Özellikle bağırsak hareketleri yavaş çalışan kişilerde sıklıkla kabızlık denilen problem görülmektedir. Aç karnına düzenli olarak limonlu su tüketimi bu sorunun ortadan kaldırılmasında büyük bir role sahiptir. Kan basıncı değerlerini dengeleyerek kalp sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Eklem ağrısı ve artrit gibi rahatsızlıklarda görülen belirtilerin azalmasını sağlayıcı etkisi mevcuttur.

Metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasında aktif bir rolü bulunan limonlu aynı zamanda lif bakımından da zengindir. Bu özelliklerinden dolayı limonlu su aç karnına içildiğinde zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Antioksidan yönünden zengin bir içeriğe sahip olan limonlu su, su ihtiyacının giderilmesinde de etkilidir.

Aç karnına limonlu su içmenin zararları nelerdir?

Vitamin ve çeşitli mineraller yönünden zengin bir içeriğe sahip olan limonlu suyun doğru bir şekilde tüketilmesine dikkat edilmelidir. Limonlu su aç karnına çok fazla içildiğinde bazı yan etkiler meydana gelebilmektedir. Limonlu suyun içinde yer alan asit diş minelerinin zamanla aşınmasına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra reflü, gastrit gibi mide ile ilgili sağlık sorunlarına sahip olan bireylerin aç karnına limonlu su tüketmesi bu sorunların daha da alevlenmesine yol açabilir.

Kimi insanların bazı meyvelere ve içeriğindeki sitrik asit gibi bazı maddelere karşı alerjisi olabilmektedir. Diğer taraftan düzenli olarak ilaç içen kişilerin, alerjik bir öyküye sahip olanların, daha önce böbrek taşı düşürmüş olanların aç karnına limonlu su içmeden önce doktorlarına danışmalarında yarar görülmektedir.