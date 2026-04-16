Acı bekleyiş! Sıra sıra isimleri okunuyor... Okul saldırısında hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ailelere teslim edilmeye başlandı

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

VEFAT EDENLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

Korkunç saldırı ülkeyi yasa boğarken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlanan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

AİLELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Cenazeleri gözyaşları içinde almaya başlayan ailelerin çoğu baygınlık geçirdi.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN KENDİNİ SİPER ETMİŞTİ! AYLA ÖĞRETMENİN CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybedenlerden biri de öğrencileri zarar görmesin diye kendini siper eden öğretmen Ayla Kara'ydı. Kara'nın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze teslim alındığı sırada öğretmenin bazı yakınları fenalık geçirirken, Kara’nın naaşı gözyaşları arasında cenaze aracına konuldu.

MORG ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ: "SIRA SIRA İSİMLERİ OKUNUYOR"

Gazeteci Umut Taştan ise morg önündeki acı bekleyişi su sözlerle aktardı:

"Geceden sabaha Maraş'ta değişen bir şey yok. Hala o kapıda bekleyiş sürüyor. Sıra sıra isimler okunuyor, aileler çağrılıp, cenazeleri teslim ediliyor"

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır