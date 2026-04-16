Katliam planı bilgisayarından çıktı! 11 Nisan'da kaydedip saklamış

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen saldırıların ardından kapatılan sosyal medya hesapları ve gözaltılara ilişkin son durumunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAKİ O PAYLAŞIMLARA GÖZ YUMULMADI

İki ilde yürütülen çalışmalar kapsamında, "suçlu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen" 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve haklarında adli işlem uygulandığı belirtildi.

93 TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Bununla birlikte 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği, 93 adet Telegram grubunun kapatıldığı bildirildi.

EGM, şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ilgili birimlerce çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;



KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRIDA BELGEYE ULAŞILDI

Öte yandan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı bildirildi. Buna göre belgede saldırganın belgede "yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine" ilişkin içerik yer alıyordu.

BİLGİSAYARINDA ARAMA YAPILDI

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.

"TERÖR DEĞİL, BİREYSEL EYLEM"

Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.”