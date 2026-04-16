Katliam planı bilgisayarından çıktı! 11 Nisan'da kaydedip saklamış

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin gözaltı kararı 83'e yükseldi. Ayrıca Telegram'daki 93 grup kapatıldı ve 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin 11 Nisan tarihli bir belge de ele geçirildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta art arda iki gün gerçekleşen saldırıların ardından kapatılan sosyal medya hesapları ve gözaltılara ilişkin son durumunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAKİ O PAYLAŞIMLARA GÖZ YUMULMADI

İki ilde yürütülen çalışmalar kapsamında, "suçlu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen" 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve haklarında adli işlem uygulandığı belirtildi.

93 TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Bununla birlikte 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği, 93 adet Telegram grubunun kapatıldığı bildirildi.

EGM, şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ilgili birimlerce çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SALDIRIDA BELGEYE ULAŞILDI

Öte yandan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihli bir belge içeriğine ulaşıldığı bildirildi. Buna göre belgede saldırganın belgede "yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine" ilişkin içerik yer alıyordu.

BİLGİSAYARINDA ARAMA YAPILDI

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.

"TERÖR DEĞİL, BİREYSEL EYLEM"

Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.”

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Kahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli'yi öğretmeni anlattı
önce ahlak ve maneviyat demişti Erbakan hıca necip fazılda heykel destek üstüne benim ruhum desteksiz demişti çocuklar milli manevi değerlerimize uygun eğitim almalıdır osmanlının bireyin özelliklerine istidadına göre olan eğitim almalıdır
Çocuk anneden uzak anne öğretmen çalışıyor aile ilgisi yok,Okullarda disiplin yok ,Bu çocuk nerden terbiye alacak .Yeni kanunlar ,kadın istihdamı Aileleri paramparça etti .çocukarı A-kuşağı Z kuşağı diye ayırdılar öyle değil işte insan insandır. yeni nesil tv ,pc ve telefon başında uçuruma gidiyor.Devlet gerekli olmadıkça çocuk ve ailesi arasına girmemeli özgür nesil yetiştirecez diye berbat bir nesil çıkıyor ortaya.
bu çocuklara internet yahut fiziki bir müdahale olmuş mu o çok iyi analiz edilmeli ne yazık ki elindeki telefondan sabah akşam savaş katliam öldürme oyunları oynayan bu çocukların sanal alem ile gerçeği karıştırıp bu tür eylemler yapabileceğini göz önünde bulundurmalıyız artık
