Kahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin, olaydan önce sınıfta arkadaşlarıyla olduğu anlarda çekildiği görüntüler de gündem oldu! Saldırganın görüntülerde sergilediği hareketler de dikkat çekti.

Kahramanmaraş saldırısının faili İsa Aras Mersinli’nin sınıf içinde çekildiği görüntüler ortaya çıkarken, olay öncesine dair detaylar tartışma yarattı.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşlarının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti
DMM'den 'kayıp çocuk' iddialarına yalanlamaDMM'den 'kayıp çocuk' iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş İsa Aras Mersinli
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

