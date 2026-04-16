Kahramanmaraş'daki saldırganın sınıfta çekildiği görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş saldırısının faili İsa Aras Mersinli’nin sınıf içinde çekildiği görüntüler ortaya çıkarken, olay öncesine dair detaylar tartışma yarattı.
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşlarının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.
