Kendi tamir etmek istedi: Üzerine kaynar su döküldü, vücudu yandı!

Erzurum’da güneş enerji sistemindeki arızayı tespit etmek isterken üzerine sıcak su dökülen Abdullah Durmaz (76), yaralandı.

Kendi tamir etmek istedi: Üzerine kaynar su döküldü, vücudu yandı!

Çat ilçesinin kırsal Değirmenli Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Durmaz, evinin güneş enerji sistemindeki arızayı tespit etmek istedi.

Kendi tamir etmek istedi: Üzerine kaynar su döküldü, vücudu yandı! 1

SICAK SU ANİDEN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Durmaz’ın boş sandığı sistemdeki sıcak su aniden üzerine döküldü ve vücudunun büyük bir bölümü yandı. Abdullah Durmaz, Çat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Kendi tamir etmek istedi: Üzerine kaynar su döküldü, vücudu yandı! 2

"TAMİRAT YAPACAKLARIN TEDBİRLİ OLMALARI LAZIM"

Vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edilen Durmaz, tedavi altına alındı. Daha önce de evinin tesisat işlerini kendinin yaptığını söyleyen Abdullah Durmaz, “Güneş enerji sistemi panellerinin patlayan camlarını değiştirdim. Test yaptım çalışmadı. Daha sonra kaçak olduğunu düşünerek, sırtüstü yatıp contalarını değiştirmek için boruyu söktüm. O anda haznedeki ve borunun içinde kalan sıcak su boynumdan aşağıya döküldü. Suyun sıcaklığı haşladı. Suyun vücudumu daha fazla yakmasını üzerimdeki montum engelledi. Ben de o arada çatıda kar vardı vücudumun yanan kısımlarına kar attım. Az da olsa faydası oldu. Sağlık ocağında aile doktoru baktı. Dedi ki, ‘Senin yanık ünitesine gitmen lazım.’ Erzurum Şehir Hastanesi’ne geldim. Yanık tedavi merkezinde yatırdılar. Tek başıma yaptığımdan dolayı oldu o hata. Tamirat yapacakların tedbirli olmaları lazım. Ben işin yabancısı değilim az çok uğraşıyorum. Kendi evimde tesisatla ilgili aksaklık olduğunda ben gideriyorum" dedi.

Kendi tamir etmek istedi: Üzerine kaynar su döküldü, vücudu yandı! 3

"İKİNCİ DERECE YANIKLA GELDİ"

Yanık tedavi merkezi hekimlerinden Zeki Gürgür, “Hastamız ikinci derece yanıkla geldi. Boyun bölgesinde, gövde ön yüzde yanıkları mevcuttu. Gördük hemen kabulünü yaptık. Amcamızın tedavisine başladık. Sanırım 1 hafta 10 güne kadar düzelip gidecek inşallah" dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili İzsiz’in hastane paylaşımı tepki çektiAK Partili İzsiz’in hastane paylaşımı tepki çekti
Katilin ölüm nedeni belli olduKatilin ölüm nedeni belli oldu

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

