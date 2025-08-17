HABER

Eyüpsultan'da silahlı saldırı! Acı haberi alan taksisine binip gitti: Konvoyun ardı arkası kesilmedi!

Eyüpsultan'da, taksici Sefer Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler konvoy halinde önce hastaneye ardından da olay yerine giderek açıklama yaptı.

Çiğdem Sevinç

Olay, Eyüpsultan, Kemerburgaz Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırının yapıldığı yerde güvenlik önlemi alarak detaylı çalışma yaptı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu olayla ilgili olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MESLEKTAŞLARI İÇİN KONVOY YAPARAK DUA ETTİLER

Meslektaşlarının ölüm haberini alan taksiciler gece saatlerinde hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan taksiciler bir süre durduktan sonra konvoy halinde olayın gerçekleştiği yere gittiler.

Taksiciler adına açıklama yapan Deniz Dündar, "Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail'imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Lütfen kurum başkanları. Kurum sorumluları size vermiş olduğumuz dilekçeleri, sözlü ve ulusal basında dile getirdiğimiz cümleleri lütfen dikkate alın. Takside çalışan hiçbir şahsın can ve mal güvenliği yoktur. Bu can ve mal güvenliğinin sağlanması için ivedi bir şekilde çözüm üretmek sizin elinizde. Biz bu çözümü üretemiyoruz çünkü kurumlar sizlersiniz. Size sürekli bunu dile getiriyoruz ama sürekli göz ardı ediyorsunuz. Bugünden itibaren sesimizi duyun. Bugün Sefer arkadaşımız yarın başka bir arkadaşımız, evlerimizden biz helalleşerek çıkmak istemiyoruz. Can ve mal güvenliği olmayan sektörde çalışmak istemiyoruz. Tüm taksi camiasının başı sağ olsun" dedi. Açıklamanın ardından Kuran-ı Kerim okuyan taksiciler, dua ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

