Acı olay! Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir evin son katında oturan Nurkadın S. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurkadın Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sağlam'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır