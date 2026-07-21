HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandı

Kalp kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılan yeni nesil “G5 MitraClip” teknolojisi ilk kez Türkiye’de Medipol’de uygulanmaya başlandı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, açık kalp ameliyatı olamayan hastalar için geliştirilen yeni sistemin tedavi başarısını ve hasta konforunu artırdığını belirterek, “Amacımız dünyadaki en son teknolojiyi ülkemizdeki hastalarla buluşturmak. G5 teknolojisini Türkiye’de ilk kullanan merkez olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandı
Gökçen Kökden

Açık kalp ameliyatı olamayacak hastalar için umut olan MitraClip tedavisinde yeni bir dönem başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Türkiye’de ilk kez kullanılan yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin ileri mitral ve triküspit kapak yetersizliklerinin tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Teknolojideki her gelişme tedavi başarısını ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Hedefimiz dünya standartlarındaki yenilikleri hastalarımıza en kısa sürede sunabilmek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ G5 TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye de ilk kez uygulandı 1

Kalp kapak hastalıklarının girişimsel tedavisinde kullanılan en yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin Türkiye’de ilk kez Medipol’de uygulandığını belirten Prof. Dr. Boztosun, amaçlarının dünyadaki son teknolojileri vakit kaybetmeden Türkiye’deki hastaların hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Boztosun, “Medipol Kardiyoloji ailesi olarak dünya standartlarındaki yenilikleri yakından takip ediyor ve hastalarımıza en güncel tedavi seçeneklerini sunmaya çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojiler sayesinde hem işlem başarımız hem de uzun dönem hasta uyumu daha da artıyor” dedi.

AÇIK AMELİYAT OLAMAYAN HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF

MitraClip yönteminin özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan hastalarda tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, “İleri derecede mitral kapak ve triküspit kapak yetersizliği bulunan, eşlik eden hastalıkları nedeniyle cerrahi şansı olmayan hastalarda bu yöntemi başarıyla uyguluyoruz. Halk arasında ‘mandallama yöntemi’ olarak bilinen bu girişimle kapaktaki kaçak azaltılarak hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor. Cerrahi hâlâ altın standart tedavi yöntemidir ancak uygun olmayan hastalar için bu teknoloji güçlü bir alternatif sunuyor” diye konuştu.

GENÇ EKİP, DENEYİM VE SON TEKNOLOJİ BİR ARADA

Tedavide başarının yalnızca teknolojiyle değil, deneyimli ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, “Genç hekimlerin enerjisini, deneyimli ekibimizin bilgi birikimiyle birleştirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Dünyada kullanılan en güncel teknolojilerin ülkemizde de uygulanabiliyor olması hem hastalarımız hem de sağlık sistemimiz açısından önemli bir kazanım. Önceliğimiz, hastalarımızı en güvenli ve en etkili yöntemlerle tedavi ederek yaşam kalitelerini artırmaktır” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltındaGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Tuncay Sonel'in eşi de aralarında: 15 şüpheli gözaltında
Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdiEren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdi

Anahtar Kelimeler:
Kardiyolog sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.