Açık kalp ameliyatı olamayan hastalara yeni umut! Türkiye'de ilk kez uygulandı

Açık kalp ameliyatı olamayacak hastalar için umut olan MitraClip tedavisinde yeni bir dönem başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Türkiye’de ilk kez kullanılan yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin ileri mitral ve triküspit kapak yetersizliklerinin tedavisinde önemli avantajlar sunduğunu belirterek, “Teknolojideki her gelişme tedavi başarısını ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor. Hedefimiz dünya standartlarındaki yenilikleri hastalarımıza en kısa sürede sunabilmek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ G5 TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Kalp kapak hastalıklarının girişimsel tedavisinde kullanılan en yeni nesil G5 MitraClip teknolojisinin Türkiye’de ilk kez Medipol’de uygulandığını belirten Prof. Dr. Boztosun, amaçlarının dünyadaki son teknolojileri vakit kaybetmeden Türkiye’deki hastaların hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Boztosun, “Medipol Kardiyoloji ailesi olarak dünya standartlarındaki yenilikleri yakından takip ediyor ve hastalarımıza en güncel tedavi seçeneklerini sunmaya çalışıyoruz. Yeni nesil teknolojiler sayesinde hem işlem başarımız hem de uzun dönem hasta uyumu daha da artıyor” dedi.

AÇIK AMELİYAT OLAMAYAN HASTALAR İÇİN ÖNEMLİ ALTERNATİF

MitraClip yönteminin özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan hastalarda tercih edildiğini ifade eden Prof. Dr. Boztosun, “İleri derecede mitral kapak ve triküspit kapak yetersizliği bulunan, eşlik eden hastalıkları nedeniyle cerrahi şansı olmayan hastalarda bu yöntemi başarıyla uyguluyoruz. Halk arasında ‘mandallama yöntemi’ olarak bilinen bu girişimle kapaktaki kaçak azaltılarak hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabiliyor. Cerrahi hâlâ altın standart tedavi yöntemidir ancak uygun olmayan hastalar için bu teknoloji güçlü bir alternatif sunuyor” diye konuştu.

GENÇ EKİP, DENEYİM VE SON TEKNOLOJİ BİR ARADA

Tedavide başarının yalnızca teknolojiyle değil, deneyimli ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, “Genç hekimlerin enerjisini, deneyimli ekibimizin bilgi birikimiyle birleştirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Dünyada kullanılan en güncel teknolojilerin ülkemizde de uygulanabiliyor olması hem hastalarımız hem de sağlık sistemimiz açısından önemli bir kazanım. Önceliğimiz, hastalarımızı en güvenli ve en etkili yöntemlerle tedavi ederek yaşam kalitelerini artırmaktır” ifadelerini kullandı.