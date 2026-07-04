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Açıklamalar peş peşe geldi! 4 ilde denize girişler yasaklandı

Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Açıklamalar peş peşe geldi! 4 ilde denize girişler yasaklandı

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

3 İLDE DAHA KARAR ALINDI

Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Giresun Rize Trabzon
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