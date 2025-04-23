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Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

İstanbul'un ardından Tekirdağ'da da okullar tatil edildi. Haberi Tekirdağ Valiliği duyurdu. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacak. Kocaeli Valiliği de okulların tatil olduğunu aktardı.

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Recep Demircan

İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında tatil haberleri peş peşe geldi. Bakan Tekin İstanbul'daki eğitime 2 gün ara verildiğini açıklamıştı. YÖK Başkanı da üniversitelerde eğitime ara verildiğini ifade etmişti.

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DE EĞİTİME ARA

Bu haberin arkasından Tekirdağ ve Kocaeli'den de haber geldi. İki ilde eğitime bir gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliği yaptığı açıklama şunları ifade etti:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır."

Kocaeli Valiliği ise şunları ifade etti:

"Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir.

24 Nisan 2025 Perşembe günü İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime ( 1 ) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz ( kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Kocaeli Tekirdağ
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