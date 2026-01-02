HABER

Acil sağlık ekipleri, 41 yıldır taşıdıkları 'Hızır' ismine uygun şekilde görev yapıyor

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine ait arazili ve paletli ambulanslar, sadece hastaların değil, yolda kalanların da yardımına yetişiyor. Sağlık ekipleri 41 yıldır taşıdıkları "Hızır" ismine uygun şekilde, hastalara ve yolda kalanlara yardım elini uzatıyor.

Türkiye'de 1985 yılında "077-Hızır Acil Servis" ismiyle tanıtılan ve halen belli yaş üstündeki insanlar tarafından 'Hızır ambulans' olarak bilinen 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları, Bartın'daki zorlu kış şartlarında 41 yıllık bilinen 'Hızır' sıfatına uygun bir şekilde hizmet veriyor. Kar ya da devrilen ağaçlar nedeniyle kapalı yollara, tipi ve buzlanma gibi olumsuzluklara rağmen zamanla yarışan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, hastaların olduğu kadar yolda kalanların da yardımına yetişiyor. Normal ambulansların yanı sıra paletli ve arazili ambulanslarla 'aşılmaz denilen' yolları aşarak, ulaşması güç hastalara zamanında el uzatan sağlık ekipleri, güzergah üzerindeki yolda kalan meslektaşları ve sivillerin de yardımına yetişiyor. Yolda kayan ambulansları veya güzergah üstünde yoldan çıkan sivil araçları arazili ya da paletli ambulanslarla çeken ekipler, zaman zaman da kayan araçları arkasından iterek yolu yeniden ulaşıma açıyor.

2025'İN SON 4 GÜNÜNDE 331, YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE İSE 108 HASTAYI KURTARDILAR

Bartın'da yağışların başladığı 28 Aralık 2025 tarihinden itibaren canla başla görev yapan sağlık ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen tüm imkanları ile hastalara ulaştı. Geçen yılın son 4 gününde zorlu şartlara rağmen evinde mahsur kalan toplam 331 hastaya evinde ulaşarak kurtardı. Yeni yılın ilk günü de gece gündüz çalışan ekipler, mahsur kalan 108 hastaya ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Öte yandan, Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken ekipler olumsuz hava şartları ile mücadeleye aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde buzlanma tehlikesi iyiden iyiye hissedilirken kar kalınlığı yüksek kesimlerde 120 santimetreyi aştı. Bartın Valiliği koordinesinde, acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yanı sıra, Bartın İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, belediyeler, polis ve jandarma bünyesindeki karla mücadele ekipleri de aralıksız karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar temizleme ve tuzlama gibi çalışmalarla birlikte, yollarda veya evlerinde kalanlara kısa sürede ulaşılarak hastane ya da sıcak ortamlara yerleştiriliyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

