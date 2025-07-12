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Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım"

Bolu'da Grand Kartal Otel yangınında kızı Esra Nazik’i kaybeden Şerife Nazik, duruşmada sanıklara ‘Yüzüme bakın hepiniz’ diye feryat ederek, "Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız?" dedi. Esra Nazik’in ‘Yanıyoruz bizi kurtarın’ diye aradığı babası Süleyman Nazik ise, "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" dedi.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım"

Bolu Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 5’inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Duruşmanın 6. gününde müşteki beyanları devam ediyor. Yangın faciasında yaşamını yitiren otelin kafe çalışanı Esra Nazik'in (25) annesi Şerife Nazik ve babası Süleyman Nazik, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" 1

"SİZ HİÇ ÖLEN BİRİNİ ARADINIZ MI? BEN ARADIM"

Esra Nazik'in yangın sırasında ''Yanıyoruz, bizi kurtarın'' diyerek aradığı babası Süleyman Nazik, "Ben kızımı yok şekilde aldım. Orada yanımda silah olsaydı çekip kendimi vuracaktım. Siz hiç olmayan birinin telefonunu çaldırdınız mı? Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım. Bizim evimizde neşe kalmadı.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" 2

21 Ocak sabahından itibaren benim hayatım değişti. Benim kızım gastronomi bölümünü başarıyla tamamladı. İşini eline almıştı. Maalesef ben kızımı kaybettim. Size burada teşekkür ediyorum hakim bey, burada aklımızda soru işareti kalmayacak şekilde yargılama yaptınız. Burada bunların yalanlarını dinledik. Hepsi ihmale kurban gitti. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben günlerce uyuyamadım. Hiçbir şey benim kızımı getirmeyecek, bunu biliyorum. Bu işten uzaktan yakından alakası olan herkesin ceza almasını istiyorum. Şikayetçiyim ve davaya katılacağım" dedi.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" 3

"ÇOCUĞUMUN SAÇ TELİNİ KAVANOZA KOYDUM"

Esra Nazik’in annesi Şerife Nazik ise, "Suçluların hepsi yüzüme baksın" diyerek feryat ederek, "Ellerimle valizini hazırladım, ellerimle gönderdim çocuğumu. 2 buçuk ay çalışmaya gitti. 6 ay oldu gelmedi. Bugün askere giden gelir, benim çocuğum gelmedi. Bu açgözlüler yüzünden benim çocuğum öldü.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" 4

Yüzüme bakın hepiniz. Ne olurdu her şeyinizi tam yapsaydınız? Benim çocuğumun hayalleri vardı. Savunma verenlerden o diyor 'Çocuğumu görmedim kaç aydır'. Bu diyor 'Çocuğumu özledim'. Ben çocuğumun saç telini kavanoza koydum. Benim kızım dünyalar güzeliydi.

Acılı babadan kahreden sözler: "Siz hiç ölen birini aradınız mı? Ben aradım" 5

Benim çocuğumun bir gülüşü yeterdi. Benim çocuğum ekmek parasını kazanmak için gitti. Hesap verin. ‘Suçluyum’ deyin. Ben buradayım, benim çocuğum Konya’da. Sesi yok, kokusu yok. Benim çocuğumun geleceği vardı, hayalleri vardı, evlendirecektim. Torunlarım olacaktı. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden toprağın altında. Hepiniz fırıldaksınız" dedi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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