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Adalar Belediye Başkanı Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Turgut görevden uzaklaştırıldı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı.

Adalar Belediye Başkanı Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Turgut görevden uzaklaştırıldı
Metin Yamaner

İçişleri Bakanlığı, "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut haklarındaki suçlardan dolayı tutuklanmaları üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Adalar Silifke
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