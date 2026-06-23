Adalar Belediye Başkanı Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Turgut görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut haklarındaki suçlardan dolayı tutuklanmaları üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERCAN AKPOLAT VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TURGUT'UN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 23, 2026