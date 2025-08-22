Adalar fayına dikkat çektiği iddia edilmişti! Üşümezsoy o haberi hemen yalanladı: "En az 5 milyon yıldan beri ölü, haberle alakam yok"

İstanbul ve Balıkesir depremlerini bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

ÜŞÜMEZSOY HAKKINDAKİ HABER GÜNDEM OLMUŞTU! YALANLAMA GELDİ

Üşümezsoy'la ilgili olarak bir haber bugün gündem oldu. Bir internet sitesinde yapılan haberde Üşümezsoy'un Marmara Depremine ilişkin olarak Adalar fayını işaret ettiği belirtildi.

ADALAR FAYI İÇİN "GELECEKTE BÜYÜK TEHLİKE TAŞIYOR" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde stres birikimi olduğu öne sürülerek Üşümezsoy'un "Kuzey Anadolu Fayı ne Bursa Ovası'ndan ne de İznik Gölü'nden geçiyor. Marmara'daki asıl risk Adalar fay hattından geçen ve iki kıtayı birbirinden ayıran doğu koludur. 1894 ve 1999'da kırılan da bu özel doğu koludur. Bu hat, 1894 ve 1999'da kırıldığı gibi gelecekte de büyük tehlike taşıyor" dediği iddia edildi.

"EN AZ 5 MİLYON YILDAN BERİ ÖLÜ BİR FAY, ÖYLE BİR AÇIKLAMAM YOK"

Haber gündem olurken, Üşümezsoy'dan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Üşümezsoy haberi yalanladı ve "Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok" dedi.