Adalet Bakanı Gürlek'ten CHP Genel Başkanı Özel hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarından suç duyurusunda bulundu, ayrıca 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Gürlek'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özel'in Gürlek'e yönelik "sistematik karalama ve iftira kampanyası" yürüttüğü, "sahte belge kullanarak iftira attığı" belirtildi.

Dilekçede, Özel'in, Gürlek hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalıştığı, belirli tarihlerde yaptığı açıklamalarla Gürlek'i hedef aldığı, Gürlek'in "kişilik haklarına ağır saldırı" yapıldığı ifade edildi. Özel'in daha önce de farklı tarihlerde aynı iddiaları dile getirdiğine işaret edilen dilekçede, bu durumun "süreklilik arz eden ve sistematik bir saldırı" niteliği taşıdığı kaydedildi.

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

"Gürlek'in onlarca taşınmazı olduğu" ve "bunların yasa dışı yollarla elde edildiği" iddialarının "tamamen asılsız, gerçeğe aykırı ve hayal ürünü" olduğu belirtilen dilekçede, Özel'in açıklamalarında kullandığı tapu görsellerinin "kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla üretildiği" ve sahte olduğu aktarıldı.

Dilekçede, Özel'in "hakaret", "iftira", "özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirtilerek, atılı suçlardan cezalandırılması istendi.

Bakan Gürlek, ayrıca CHP Genel Başkanı Özel hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladıİçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı
Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktıOsmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

