Adalet Bakanı Tunç, TBB'nin iftar programında konuştu: 'Önemli bir eşikteyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha soykırımcıları, soykırımcı İsrail'i, İsrailli yetkilileri buradan lanetliyorum." dedi. Tunç, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) iftar programında yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Tunç, "Bu gece, bu mübarek ayda maalesef Gazze'de yine bir katliamla karşı karşıya kaldık. Filistin'de, Gazze'de 1 yılı aşkın zamandır bir soykırım işleniyor. İsrail'in saldırıları neticesinde 60 bine yakın insan bugüne kadar Gazze'de şehit edildi. Bu gece de çok sayıda kadın, çocuk, masum insanlar maalesef katledildi." diye konuştu.

Bu soykırımı durdurmak için Türkiye'nin sesini yükselttiğini belirten Tunç, uluslararası hukukun bu konuda etkili olması gerektiğini vurguladı.

Tunç, soykırımla ilgili Uluslararası Adalet Divanında açılan davada alınan tedbir kararlarının uygulanmadığına işaret ederek, "Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz halde olduğunu maalesef Filistin'deki dramda görmek mümkün. Uluslararası Ceza Mahkemesinde devam eden soruşturmada, soykırımcılara yönelik yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bu kararların maalesef icrai kabiliyetinin olmadığını üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi bir revizyona tabi tutulması, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi gerektiği konusundaki seslendirmemizi devam ettireceğiz. Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha soykırımcıları, soykırımcı İsrail'i, İsrailli yetkilileri buradan lanetliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

"TERÖRDEN KURTULMA NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ"

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Bir taraftan Filistin'deki mazlumlara üzülürken diğer yandan da ülkemizde yeni başlayan bir süreç var. Terörden kurtulma noktasında önemli bir eşikteyiz. Sayın Bahçeli'nin başlatmış olduğu grup konuşmasında yaptığı açıklamalar sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade doğrultusunda devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde inşallah terör örgütü kendini fesheder ve silahlar bırakılır ve ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atar. Türkiye Yüzyılı'nda buna çok ihtiyacımız var. Bu süreçte elbette herkese sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirerek, inşallah önümüzde terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmenin çabası içerisinde oluruz.

Tunç, yargının en önemli unsurlarından biri olan avukatları ve savunma hakkını önemsediklerini belirterek, bakanlık olarak, savunmanın güçlendirilmesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisine önerdikleri hususlar olduğunu söyledi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan ve TBB yönetimiyle sürekli istişare halinde olduğunu anlatan Tunç, "Avukatlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak, onların meslek hayatlarında daha başarılı olmaları ve savunma hakkını hakkıyla kullanabilmeleri anlamında önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Epey de mesafe aldık." dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık için verilen mücadelenin önemli simgesi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için canını veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Ramazanın dayanışma, adalet ve merhamet ayı olduğunu aktaran Sağkan, "Bu mübarek ay, bizlere yalnızca bireysel bir manevi derinleşme değil, aynı zamanda toplumsal barışı, hukukun üstünlüğünü ve adil düzeni inşa etme konusundaki sorumluluğumuzu daha derinden hatırlatmaktadır. TBB olarak, yargının tüm bileşenlerinin diyalog ve ortak akıl zemininde buluşarak ve çok çalışarak bu sorumluluğun altından kalkabileceğine inanıyoruz. Bu buluşmanın bir yanı ile de bu iradenin göstergesi olduğuna gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İftar programına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Adalet Bakanlığı bürokratları, yüksek yargı üyeleri ve bazı il baro başkanları da katıldı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır