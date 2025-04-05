HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'CMK müdafi ödemeleri' açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CMK müdafi ücretlerine ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'CMK müdafi ödemeleri' açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CMK müdafi ücretlerine ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

"ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK"

Tunç, paylaşımında şunlar kaydetti:

''Yargının üç saç ayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık. Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık.

Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak. Bu uygulamayla zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.''

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı...ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı...
İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali! İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.