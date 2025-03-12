Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ten 'genel af' açıklaması: Söz konusu değil ama...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin "Af söz konusu mu?" sorusunu yanıtladı.

Koronavirüs döneminde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını ifade eden Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait"