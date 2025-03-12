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  4. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ten 'genel af' açıklaması: Söz konusu değil ama...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ten 'genel af' açıklaması: Söz konusu değil ama...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.03.2025 12:55
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan genel af açıklaması geldi. Böyle bir af kararının alınmasının söz konusu olmadığını açıklayan Tunç, "31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ten 'genel af' açıklaması: Söz konusu değil ama...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin "Af söz konusu mu?" sorusunu yanıtladı.

Koronavirüs döneminde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine 5 yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını ifade eden Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait"

gdfh

12 Mart 2025
12 Mart 2025

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Anahtar Kelimeler:
af Yılmaz Tunç
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