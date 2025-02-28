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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörle mücadele mesajı: 'Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.02.2025 19:56
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, "Terör örgütü elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç terörle mücadele mesajı: 'Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terörün sonlandırılmasına yönelik büyük bir mücadele yapıldı ve başarı sağlandı. Teröre zemin hazırlayan unsurları kaldırmanın gayreti içinde olduk.

Silah bırakılmasının muhatabı terör örgütüdür. Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Bu çağrının nasıl karşılık bulacağını gözlemleyeceğiz. Eğer terör örgütünü kendini feshederse problem yok ancak çağrıyı dikkate almazlarsa devlet gereğini yapar. Terör örgütü elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZ YENİ DEĞİL"

Terörün sonlandırılması, terörsüz bir Türkiyeye adım atılması noktasındaki çabamız, kararlılığımız bizim sadece bugünkü meselemiz değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıldan bu yana, 23 yıldan bu yana terörü bitirmek için büyük bir mücadelesi var. Özellikle terör örgütünün yok edilmesiyle ilgili güvenlik güçlerimizin bugüne kadar kararlı ve başarılı bir mücadelesi söz konusu oldu.

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Ahmet Hakan Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
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