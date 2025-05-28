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Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’

Ekol TV canlı yayınına katılan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım düzenlenecek infaz yasasıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Yıldırım, 'Suç işleyenin yanına kalmasın' düşüncesi merkeze alınarak yapılan düzenlemenin taslak metninden detaylar paylaştı. Öte yandan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemde getirdiği 'yeni anayasa' tartışmaları ile ilgili de kritik değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’
Doğukan Akbayır

Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunda gerçekleştirilen Geniş Açı programına katılan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, son dönemde gündemde önemli yer tutan yeni infaz yasasının detaylarını paylaştı.

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AMAÇ: 'CEZASIZLIK ALGISINI' ORTADAN KALDIRMAK

İşte Yıldırım'ın ifadelerinden öne çıkanlar:

"Kamuoyunda ve toplumda “suç işleyenin yanına kalmasın” düşüncesi var. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı öncülüğünde, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Suça karışan herkesin cezaevine girmesi konusunda büyük bir çalışma var.

Örnek veriyorum, Cezanız 1 yıldan az da olsa bu süreyi cezaevinde geçirmeniz açısından çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar kamuoyuna daha detaylı bir şekilde yansır.

HASTA, KADIN, ÇOCUK VE 70 YAŞ ÜSTÜ SUÇLULARIN İNFAZLARINA REVİZE

Ayrıca hasta, kadın, çocuk ve 70 yaş üstü kişilerin de cezaevinden infazlarını tamamlayıp ev hapsi veya konutta infazı çekme konusunda revizeler geliyor. 70 yaşını bitirmiş kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar, 75 yaşını bitirmiş kişilerin de 4 yıldan 5 yıla kadar süreleri genişletilebilir.

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MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR

En önemli kısım da toplumsal huzurun geliştirilmesine yönelik düzenlemeler olacak. Burada kasten yaralama neticesi sebebiyle oluşan suçların cezaları ağırlaştırılıyor. Meskun mahallede -bence bu İstanbul'da en önemli meselelerden birisi- silahla ateş etme suçunun cezası artıyor. Ses ve gaz fişeği atan kişiler de bu suçun içine dahil ediliyor. Cezalar 1 yıldan 5 yıla kadar artırılıyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCU DÜZENLEMESİ

Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmanın da suçu 6 aydan 2 yıla kadar çıkartılacak.

Taslakta olanlar bunlar."

"ANAYASA 1 NUMARALI GÜNDEM MADDESİ OLACAK"

Yıldırım yine gündemde yer etmeye başlayan anayasa değişikliği hakkında da şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa konusunda çok istekli. Bunu da her platformda dile getiriyor. Dün bir heyet te belirlendi 10 kişilik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da heyetin başında. Önümüzdeki dönemde anayasa 1 numaralı gündem maddesi olacak gibi duruyor.

Önümüzdeki ekim ayında Cumhurbaşkanı, anayasayı tartışılır hale getirmek istiyor. Bunun yolu da dün itibarıyla açıldı."

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa cumhurbaşkanı erdoğan infaz
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