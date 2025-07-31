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Adalet Bakanlığı'ndan duyurdu: 5 bin yeni personel alımı müjdesi

Adalet Bakanlığı, artan iş yükü ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlar, özellikle infaz kurumlarındaki personel açığını gidermeyi hedefliyor. Başvurular için KPSS puanı ve sözlü/uygulamalı sınav şartı aranacak.

Adalet Bakanlığı'ndan duyurdu: 5 bin yeni personel alımı müjdesi

İnfaz ve Koruma Memuru Kadrosu Başta Olmak Üzere Çeşitli Pozisyonlara Alım Yapılacak

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde personel kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adım atıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak. Alım yapılacak kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, teknisyen ve çeşitli destek personeli pozisyonları bulunuyor. Özellikle infaz ve koruma memuru kadrosuna yapılacak 3 bin 172 kişilik alım, cezaevlerindeki personel ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapacak. CTE Genel Müdürlüğü ise 3 bin 172 infaz ve koruma memurunun yanı sıra 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı) ve 24 destek personeli (hizmetli) alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarla, adalet sisteminin farklı alanlarındaki personel eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Başvurular için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. KPSS puanı, bu şartların başında geliyor. Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. Ayrıca, adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavlarda da başarılı olmaları bekleniyor. Sınavlar, ilgili Adalet Komisyonları tarafından yapılacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, personel alımlarının adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Adalet Bakanı
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