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Adaletten 3 ay kaçabildi

14.03.2025 12:56
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Geçtiğimiz Aralık ayında Aydın’ın Çine ilçesinde uyuşturucu suçundan yakalanan ve 3 kişinin tutuklandığı olayın ardından yapılan kapsamlı soruşturmada uyuşturucuyu temin ettiği tespit edilen ve daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Adaletten 3 ay kaçabildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi’nde 25 Aralık 2024 günü durdurulan bir araç içerisinde bulunan şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, elektronik eşya, nakit para ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti. Yakalanarak gözaltına alınan ve gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.G., O.A. ve K.Ş. isimli şahıslar tutuklanmış, A.K. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Çine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında A.K. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi temin eden kişi olarak tespit edilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri 13 Mart 2025 günü A.K.’yi yakaladı. Şüpheli şahıs aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
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