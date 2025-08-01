Adana 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların 34°C civarında seyredeceğini göstermektedir. Nem oranı %56 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 6.73 km hızla esecek. Bu koşullar, yüksek sıcaklık ve belirgin nem oranı anlamına gelmektedir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 2 Ağustos Cumartesi hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 34°C civarında olacak. Nem oranı %61'e yükselebilir. Rüzgar, güney-güneydoğudan saatte yaklaşık 6.49 km hızla esecek. 3 Ağustos Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıkların 33°C civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. 4 Ağustos Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu arası geçecektir. Sıcaklıklar 34°C civarında olacak. 5 Ağustos Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yine 34°C civarında tahmin edilmektedir. 6 Ağustos Çarşamba günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 32°C civarında olacak. Nem oranı %61'e ulaşacak. 7 Ağustos Perşembe günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 35°C civarında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve nem oranları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gölgede kalmak veya iç mekanlarda bulunmak daha sağlıklı olacaktır. Hafif yağmur beklenen günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir. Bu önlemler, kişisel sağlığınızı korumanıza ve olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.